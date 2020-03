Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vingt-deux blessés après le déraillement d'un TGV près de Strasbourg Reuters • 05/03/2020 à 11:30









(Actualisé avec nouveau bilan) PARIS, 5 mars (Reuters) - Un TGV parti de Strasbourg à destination de Paris avec 348 passagers a déraillé jeudi à 07h45 (06h45 GMT) entre Ingenheim et Saessolsheim, dans le Bas-Rhin, annonce la préfecture, qui fait état de 22 blessés dont un en "urgence absolue". La SNCF indique sur Twitter que l'agent de conduite, grièvement blessé, a été évacué par hélicoptère. Elle ne parle pas de déraillement, mais d'une sortie de voie due à un "glissement de terrain très important". Le plan nombreuses victimes (NOVI), a été activé, dit la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué, précisant que 99 sapeurs pompiers, 10 agents du Samu et 47 engins sont mobilisés pour leur porter secours. Une centaine de gendarmes sont également sur place "pour sécuriser les lieux et faire les constatations nécessaires à l'enquête ouverte par le Parquet de Strasbourg", ajoute-t-elle. La circulation n'a pas été interrompue, mais les autres convois sont déviés, selon la SNCF. Ingenheim se trouve à 24 km au nord-ouest de Strasbourg. (Blandine Hénault et Jean-Philippe Lefief)

