Vinci vise une progression de son CA en 2026, le FCF pourrait atteindre €6 mds
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 18:02

Vinci SGEF.PA a annoncé jeudi anticiper une "progression" de son chiffre d'affaires, de ses résultats opérationnels et de son résultat net part du groupe en 2026, ainsi qu'un cash-flow libre pouvant atteindre 6 milliards d'euros.

Le groupe français de construction et de concessions a fait état d'un chiffre d'affaires de 74,6 milliards d'euros en 2025, en hausse de 4,2%. Sur l'exercice, son cash-flow libre atteint 7 milliards d'euros.

"La progression du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une nouvelle amélioration des résultats opérationnels. En dépit de l’alourdissement de la charge fiscale en France, le résultat net est supérieur à celui de 2024, le cash-flow libre atteint un niveau record de 7 milliards d’euros et l’endettement financier net a diminué de 1,3 milliard d’euros", a déclaré dans un communiqué le directeur général du groupe, Pierre Anjolras.

Le résultat net part du groupe de Vinci s'est établi à 4,9 milliards d'euros en 2025

Le groupe a proposé un dividende 5,00 euros par action pour l'exercice 2025.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

