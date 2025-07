Vinci: vers l'acquisition de l'allemand Zimmer & Hälbig information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 18:17









(Zonebourse.com) - VINCI Energies annonce la signature d'un accord, sous réserve du feu vert des autorités allemandes de la concurrence, pour l'acquisition de Zimmer & Hälbig, spécialiste des solutions CVC-R (chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération) complexes pour environnements critiques (hôpitaux, data centers, etc.).



Basée à Bielefeld, la société a généré 96 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 avec 310 salariés répartis sur sept sites. Elle rejoindra le réseau Building Solutions de VINCI Energies en Allemagne, renforçant son offre multitechnique.



L'Allemagne constitue le deuxième marché du groupe avec 5,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024.





