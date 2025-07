Vinci: vers l'acquisition de EnergoBit en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 18:47









(Zonebourse.com) - Vinci fait savoir que sa filiale Vinci Energies a signé un accord en vue d'acquérir EnergoBit, spécialiste roumain des infrastructures d'énergie. EnergoBit a généré 100 MEUR de chiffre d'affaires en 2024 et emploie 825 personnes. La société est reconnue pour ses compétences en ingénierie, installation et automatisation de réseaux électriques, et dispose d'un atelier de production de transformateurs et armoires moyenne tension.



L'opération, encore soumise aux autorisations réglementaires, renforcerait la présence de Vinci Energies en Roumanie, où il est actif depuis 2007.



Cette acquisition permettra notamment le déploiement de la marque Omexom dans le pays, sur fond de forte demande en infrastructures liées à la transition énergétique.



Pour rappel, en 2024, Vinci a réalisé plus de 200 MEUR de chiffre d'affaires en Roumanie, dont plus de 150 MEUR via Vinci Energies.





