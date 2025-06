Vinci: une autoroute inaugurée à Toulon information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Vinci Autoroutes a fait part vendredi soir de l'inauguration de la nouvelle autoroute A57, élargie à deux fois trois voies dans l'agglomération de Toulon, une réalisation sur sept kilomètres et représentant un montant de 300 millions d'euros.



Intégralement financée par Vinci Autoroutes dans le cadre du contrat de concession d'Escota, elle 'transforme en profondeur un axe autoroutier essentiel aux déplacements des Varois, emprunté chaque jour par 110.000 véhicules en moyenne'.



'Le nouvel aménagement permet de fluidifier et d'améliorer considérablement la sécurité des déplacements, tout en favorisant le développement des transports collectifs et de la multimodalité, offrant ainsi des alternatives à la voiture individuelle', explique le groupe.





