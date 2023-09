Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: 'supporteur officiel' de Paris 2024 information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - Vinci indique devenir, en tant que 'supporteur officiel', partenaire du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, avec par exemple l'utilisation de bétons bas carbone pour la construction du Village des athlètes.



De nombreuses équipes de Vinci sont mobilisées pour préparer l'accueil des Jeux, notamment sur le projet Universeine à Saint-Denis développé avec la SOLIDEO, où sera implanté le Village des athlètes ou encore au Stade de France.



Par ailleurs, le groupe de BTP et de concessions souligne que ses experts en maintenance et services multi-techniques apportent leur soutien au quotidien aux équipes de Paris 2024 avec le facility management de leur siège.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.41%