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Vinci-Stabilité du CA au T1, objectifs annuels confirmés
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 18:06

Vinci SGEF.PA a fait état jeudi d'une stabilité de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 16,3 milliards d'euros, le groupe citant les changements de périmètre ayant permis de compenser l’effet défavorable des variations de change.

Le chiffre d’affaires des concessions s’établit à 2,6 milliards d’euros en hausse de 3% à structure comparable tandis le chiffre d’affaires de la construction s’est établi à 6,9 milliards d'euros, en recul de 4,7%.

L’endettement financier net consolidé de Vinci au 31 mars 2026 s’établit à 19,8 milliards d’euros, en amélioration de 1,4 milliard d’euros sur un an, dit également le groupe.

Le groupe français de construction et de concessions confirme par ailleurs ses objectifs annuels.

"Il est impossible à ce stade de quantifier de manière fiable les impacts éventuels de la crise actuelle au Moyen-Orient15. Ils seront évalués et commentés si nécessaire en temps opportun", indique un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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