Vinci signe un partenariat stratégique aux USA avec Natpower

Vinci SA SGEF.PA :
* SIGNE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC NATPOWER SA, PERMETTANT D'ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE COBRA IS AUX ÉTATS-UNIS
* ANNONCE LA FINALISATION D'UN INVESTISSEMENT D'UNE CINQUANTAINE DE MILLIONS D'EUROS DANS NATPOWER SA
* L'INVESTISSEMENT ENGLOBE L'ACQUISITION DE 10 % DU CAPITAL DE CETTE SOCIÉTÉ AUPRÈS DE SON FONDATEUR FABRIZIO ZAGO ET DU FONDS TYRUS CAPITAL
* L'INVESTISSEMENT ENGLOBE AUSSI LA SOUSCRIPTION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES PERMETTANT AU GROUPE D'ACCROÎTRE À TERME SA PARTICIPATION
* EXERCERA ÉVENTUELLEMENT UNE OPTION PERMETTANT LA PRISE DE CONTRÔLE DE NATPOWER SA
* SELON LES TERMES DE L'ACCORD, VINCI BÉNÉFICIERA D'UN DROIT PRIORITAIRE POUR ACQUÉRIR LES PROJETS EN PHASE READY TO BUILD INITIÉS PAR NATPOWER SA
* CETTE PRISE DE PARTICIPATION S'ACCOMPAGNE D'UN ACCORD DE DÉVELOPPEMENT CONJOINT DE PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE AUX ÉTATS-UNIS
* CES PROJETS S'APPUIRONT SUR LE PORTEFEUILLE DE NATPOWER SA EN CE DOMAINE D'ENVIRON 1,2 GW ET ENVIRON 2 GWS AU STADE PRÉLIMINAIRE
* SERA DANS UNE POSITION PRIVILÉGIÉE POUR DÉVELOPPER DES PROJETS DE STOCKAGE D'ÉNERGIE, NOTAMMENT EN GRANDE-BRETAGNE
Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer