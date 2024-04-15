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Vinci signe un partenariat stratégique aux USA avec Natpower
information fournie par Reuters15/04/2024 à 08:37

Vinci SA SGEF.PA :

* SIGNE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC NATPOWER SA, PERMETTANT D'ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE COBRA IS AUX ÉTATS-UNIS

* ANNONCE LA FINALISATION D'UN INVESTISSEMENT D'UNE CINQUANTAINE DE MILLIONS D'EUROS DANS NATPOWER SA

* L'INVESTISSEMENT ENGLOBE L'ACQUISITION DE 10 % DU CAPITAL DE CETTE SOCIÉTÉ AUPRÈS DE SON FONDATEUR FABRIZIO ZAGO ET DU FONDS TYRUS CAPITAL

* L'INVESTISSEMENT ENGLOBE AUSSI LA SOUSCRIPTION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES PERMETTANT AU GROUPE D'ACCROÎTRE À TERME SA PARTICIPATION

* EXERCERA ÉVENTUELLEMENT UNE OPTION PERMETTANT LA PRISE DE CONTRÔLE DE NATPOWER SA

* SELON LES TERMES DE L'ACCORD, VINCI BÉNÉFICIERA D'UN DROIT PRIORITAIRE POUR ACQUÉRIR LES PROJETS EN PHASE READY TO BUILD INITIÉS PAR NATPOWER SA

* CETTE PRISE DE PARTICIPATION S'ACCOMPAGNE D'UN ACCORD DE DÉVELOPPEMENT CONJOINT DE PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE AUX ÉTATS-UNIS

* CES PROJETS S'APPUIRONT SUR LE PORTEFEUILLE DE NATPOWER SA EN CE DOMAINE D'ENVIRON 1,2 GW ET ENVIRON 2 GWS AU STADE PRÉLIMINAIRE

* SERA DANS UNE POSITION PRIVILÉGIÉE POUR DÉVELOPPER DES PROJETS DE STOCKAGE D'ÉNERGIE, NOTAMMENT EN GRANDE-BRETAGNE

Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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