Vinci: signe un nouveau contrat au Brésil information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 18:04









(CercleFinance.com) - Cobra Brasil (filiale de Vinci ) va réaliser la réalisation de 738 km de lignes de transmission électrique haute tension au Brésil.



Le groupe va réaliser sept lignes de transmission électrique haute tension de 525 kV et 345 kV dans les États de Minais Gerais, Paraná et Santa Catarina.



Ces installations vont permettre de renforcer la capacité des réseaux électriques brésiliens, souligne le groupe



Cobra Brasil (Cobra IS) est actuellement chargé de la réalisation d'un total de 2 400 km de lignes haute tension dans différents États brésiliens.



Cobra IS a réalisé plus de 30 000 km de lignes haute tension au Brésil au cours des vingt dernières années dans le cadre de partenariats public-privé, précise le groupe.





