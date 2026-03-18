Vinci signe un accord avec la Compagnie nationale du Rhône
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 17:58
Les travaux, d'un montant de 68 millions d'euros (dont 45 millions d'euros en quote-part Vinci), débutent en mars 2026 pour une durée de cinq ans.
Les travaux permettront de renforcer la sécurité et la disponibilité d'infrastructures permettant de favoriser le développement du transport fluvial, peu émissif en carbone, sur le Rhône.
Le chantier mobilisera l'expertise combinée des équipes locales en génie civil, hydraulique, mécanique et électricité.
Valeurs associées
|129,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,15%
A lire aussi
-
Un nouveau navire amiral, embarquant des drones et fort de trois catapultes : Emmanuel Macron a annoncé mercredi que le porte-avions qui succèdera en 2038 au Charles de Gaulle porterait le nom de "France Libre", en hommage à "l'esprit français" de "résistance" ... Lire la suite
-
Saint-Denis: le président PS du département condamne "le déferlement de propos racistes" contre le nouveau maire LFI
Le président socialiste du département de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, a dénoncé mercredi "le déferlement de propos racistes" visant le nouveau maire insoumis de Saint-Denis, élu dès le premier tour, Bally Bagayoko. "Je condamne fermement la stigmatisation ... Lire la suite
-
Un candidat Horizons et une liste de gauche conduite par un socialiste, incluant une poignée de colistiers du maire sortant divers droite, se posent à Carcassonne en "remparts" face au RN, qui fort de sa première place dimanche, croit en sa victoire au second tour ... Lire la suite
-
L'UE, qui cherche à dynamiser une économie à la traîne face aux Etats-Unis et à l'Asie, veut dérouler le tapis rouge aux entrepreneurs et aux investisseurs grâce à EU Inc., un nouveau modèle juridique dévoilé mercredi, qui doit permettre de monter une société en ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer