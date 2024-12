Vinci: signe deux contrats en République tchèque information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 18:01









(CercleFinance.com) - Vinci Construction a remporté deux contrats de construction d'infrastructures de transport pour le ministère des Transports de la République tchèque.



Eurovia CZ et Stavby mostů, filiales tchèques de Vinci Construction, vont réaliser - en groupement avec le groupe autrichien PORR (50/50) - une nouvelle section de la rocade de contournement Est de Prague.



D'une longueur de 12,6 km, elle permettra de réduire le trafic de transit dans la capitale. Les travaux, d'un montant total de 385 millions d'euros, commenceront au premier trimestre 2025 et devraient s'achever en 2027.



À Česká Třebová (Bohême), le groupement d'entreprises mené par Eurovia CZ participera aux travaux de modernisation du noeud ferroviaire de la plus grande gare de fret d'Europe centrale.



Les travaux, d'un montant total de 663 millions d'euros, commenceront au premier trimestre 2025 et devraient se terminer courant 2032.





Valeurs associées VINCI 98,48 EUR Euronext Paris -0,77%