Vinci s'attend à une baisse prononcée de son CA

23 mars (Reuters) - Vinci SA SGEF.PA : * ANNONCE QUE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS A UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR SES ACTIVITÉS * LE TRAFIC PASSAGERS DES PLATEFORMES GÉRÉES PAR VINCI AIRPORTS ÉTAIT STABLE PAR RAPPORT À 2019 JUSQU'AU 20 FÉVRIER 2020, MAIS S'EST FORTEMENT DÉGRADÉ EN MARS AVEC UNE BAISSE ESTIMÉE DE L'ORDRE DE 40 % SUR LES TROIS PREMIÈRES SEMAINES * CELLE-CI S'EST ACCENTUÉE DANS LES DERNIERS JOURS À LA SUITE DES MESURES DE CONFINEMENT ET DE FERMETURE DES FRONTIÈRES DÉCIDÉES PAR CERTAINS PAYS * LE TRAFIC DES RÉSEAUX INTERURBAINS DE VINCI AUTOROUTES, APRÈS AVOIR PROGRESSÉ JUSQU'À FIN FÉVRIER (+8,8 ), S'EST ENSUITE CONTRACTÉ (BAISSE ESTIMÉE DU 1ER AU 20 MARS DE 16 %) * AU GLOBAL, LE GROUPE S'ATTEND À DEVOIR FAIRE FACE À UNE BAISSE PRONONCÉE MAIS LIMITÉE DANS LE TEMPS DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES * IL APPARAIT QUE L'OBJECTIF, ANNONCÉ EN FÉVRIER DERNIER, D'UNE PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DU RÉSULTAT POUR 2020 NE POURRA PAS ÊTRE TENU Texte original sur Eikon (Rédaction de Paris)

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -6.96%