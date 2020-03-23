CAC 40
3 875.44
-4.28%
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Votre compte a été clôturé.

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Mot de passe oublié ?

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

CAC 40
3 875.44
-4.28%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vinci s'attend à une baisse prononcée de son CA
Reuters23/03/2020 à 08:12

23 mars (Reuters) - Vinci SA SGEF.PA :

* ANNONCE QUE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS A UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR SES ACTIVITÉS

* LE TRAFIC PASSAGERS DES PLATEFORMES GÉRÉES PAR VINCI AIRPORTS ÉTAIT STABLE PAR RAPPORT À 2019 JUSQU'AU 20 FÉVRIER 2020, MAIS S'EST FORTEMENT DÉGRADÉ EN MARS AVEC UNE BAISSE ESTIMÉE DE L'ORDRE DE 40 % SUR LES TROIS PREMIÈRES SEMAINES

* CELLE-CI S'EST ACCENTUÉE DANS LES DERNIERS JOURS À LA SUITE DES MESURES DE CONFINEMENT ET DE FERMETURE DES FRONTIÈRES DÉCIDÉES PAR CERTAINS PAYS

* LE TRAFIC DES RÉSEAUX INTERURBAINS DE VINCI AUTOROUTES, APRÈS AVOIR PROGRESSÉ JUSQU'À FIN FÉVRIER (+8,8 ), S'EST ENSUITE CONTRACTÉ (BAISSE ESTIMÉE DU 1ER AU 20 MARS DE 16 %)

* AU GLOBAL, LE GROUPE S'ATTEND À DEVOIR FAIRE FACE À UNE BAISSE PRONONCÉE MAIS LIMITÉE DANS LE TEMPS DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES

* IL APPARAIT QUE L'OBJECTIF, ANNONCÉ EN FÉVRIER DERNIER, D'UNE PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DU RÉSULTAT POUR 2020 NE POURRA PAS ÊTRE TENU

Texte original sur Eikon

(Rédaction de Paris)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VINCI
Euronext Paris -6.96%
© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

  • pamelia
    08:28

    tout comme Pierre, Paul, Jacques.......

    Signaler un abus

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
AIRBUS
55.49 -13.00%
CAC 40
3878.05 -4.22%
CREDIT AGRICOLE SA
6.638 -2.78%
NOVACYT
1.82 +40.00%
TOTAL
26.25 +5.00%
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles

Les Risques en Bourse

Fermer