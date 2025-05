Vinci : rounding top sous 130E, surveiller 123E information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Vinci ébauche un rounding top sous 130E (testé le 25 mai), surveiller 123E qui constitue une zone support mais également l'équateur de la figure : en jeu, une glissade vers 120E (ex-résistance du 19 au 25 mars) puis 118E (point bas du 22/04).





