Vinci: résultat net part du groupe en hausse de 3,4% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 17:55









(CercleFinance.com) - Vinci publie un chiffre d'affaires de 71,6 MdsE au titre de l'exercice 2024, en hausse de 4% par rapport à 2023.



Dans le même temps, l'EBITDA ressort à 12,6 MdsE (+6,1%) pour un résultat net part du groupe de 4,86 MdsE, en hausse de 3,4%.



Le résultat net dilué par action s'établit ainsi à 8,43 euros (+3,2%).

Vinci annonce par ailleurs 66,3 MdsE de prises de commandes en 2024, un chiffre en hausse de 7%, avec un carnet de commandes de 69,1 MdsE, en hausse de 13%.



'Vinci a réalisé en 2024 une performance de très haut niveau: la progression du chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une nouvelle amélioration des résultats en dépit de la nouvelle taxe sur les autoroutes françaises', souligne Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci.



'Le cash-flow libre (6,8 MdsE, ndlr) a quant à lui atteint un niveau record', ajoute le responsable.



Hors évènements exceptionnels, le groupe table pour 2025 sur une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires et de ses résultats, avant l'impact de l'alourdissement de la fiscalité des sociétés en France.





