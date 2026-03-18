Vinci remporte un contrat pour la réalisation d'infrastructures fluviales sur le Rhône

Vinci SA SGEF.PA :
* VINCI REMPORTE LA RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES FLUVIALES EN FRANCE
* CONTRAT DE 68 MILLIONS D'EUROS
* CONSTRUCTION DE DEUX NOUVELLES PORTES D'ÉCLUSES POUR SÉCURISER LE TRAFIC FLUVIAL SUR LE RHÔNE
* LES TRAVAUX DÉBUTENT EN MARS 2026 POUR UNE DURÉE DE CINQ ANS
Texte original nGNE3KgdHb Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
