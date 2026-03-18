 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vinci remporte un contrat pour la réalisation d'infrastructures fluviales sur le Rhône
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 17:47

Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI REMPORTE LA RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES FLUVIALES EN FRANCE

* CONTRAT DE 68 MILLIONS D'EUROS

* CONSTRUCTION DE DEUX NOUVELLES PORTES D'ÉCLUSES POUR SÉCURISER LE TRAFIC FLUVIAL SUR LE RHÔNE

* LES TRAVAUX DÉBUTENT EN MARS 2026 POUR UNE DURÉE DE CINQ ANS

Texte original nGNE3KgdHb Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

VINCI
129,0000 EUR Euronext Paris -1,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank