Vinci remporte un contrat pour l'amélioration de l'accès à l'eau en Ouganda

AOF - EN SAVOIR PLUS

Il s'y ajoute la construction de deux nouvelles stations de pompage et la rénovation de deux stations existantes. Menés dans des zones urbaines denses, ces travaux nécessiteront des tranchées de trois mètres de profondeur et la relocalisation de certains réseaux.

Les travaux vont mobiliser jusqu'à 500 personnes et s'achèveront en août 2027. Ils recouvrent l'installation de 70 km de conduites en fonte ainsi que la construction de réservoirs de grande capacité en béton armé.

(AOF) - Sogea-Satom, filiale de Vinci Construction, a été retenu par National Water Sewerage Corporation pour réaliser la réhabilitation, la restructuration et l’extension du réseau d'approvisionnement en eau de la région métropolitaine de Kampala en Ouganda. Dans ce cadre, elle aura également en charge d’augmenter la capacité de l'usine de traitement de l'eau de Katosi. Financé par l'Agence française de développement (AFD), ce projet de 92,4 millions d'euros améliorera l'accès à l'eau traitée pour 1,5 million d'habitants.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.