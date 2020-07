Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci Remporte Un Contrat D'un Montant De €726 Mlns Au Québec Reuters • 30/07/2020 à 18:34









30 juillet (Reuters) - Vinci SGEF.PA annonce jeudi: * AVOIR REMPORTÉ UN CONTRAT D'UN MONTANT DE €726 MLNS AU QUÉBEC * LE CONTRAT PORTE SUR LE FINANCEMENT, LA CONCEPTION ET LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉNOVATION D'UN TUNNEL À MONTRÉAL (Rédaction de Paris)

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -2.46%