Vinci: remporte trois contrats majeurs en Australie pour 431 ME

Vinci annonce que sa filiale Seymour Whyte a décroché trois contrats de construction en Australie, pour un montant total de 431 millions d'euros.



Dans le Queensland, elle construira une section de 4,4 km du Coomera Connector à Gold Coast, incluant trois ponts, pour 229 millions d'euros, et un pont résistant aux inondations à Moreton Bay pour 48 millions d'euros.



À Sydney (Nouvelle-Galles du Sud), elle réalisera pour 154 millions d'euros l'extension de l'autoroute M5 Ouest, avec ponts et voies d'accès améliorées.



Ces projets visent à fluidifier le trafic et accompagner la croissance urbaine.

































