Vinci remporte plusieurs contrats pluriannuels de services routiers dans le Grand Londres

Vinci SA SGEF.PA :
* REMPORTE PLUSIEURS CONTRATS PLURIANNUELS DE SERVICES ROUTIERS DANS LE GRAND LONDRES
* TROIS CONTRATS DE LONG TERME REMPORTÉS AUPRÈS DES BOROUGHS DE WESTMINSTER ET DE BROMLEY
* LE CONSEIL MUNICIPAL DU BOROUGH DE WESTMINSTER A ATTRIBUÉ À FM CONWAY, FILIALE DE VINCI, UN CONTRAT DE SERVICES DE SES INFRASTRUCTURES.
* LE CONTRAT COURT SUR UNE DURÉE INITIALE DE HUIT ANS ET DEMI AVEC POSSIBILITÉ DE PROLONGATION DE QUATRE ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES
* LE CONTRAT S’ÉLÈVE À ENVIRON 52 MILLIONS DE LIVRES STERLING PAR AN
* LE BOROUGH DE BROMLEY A ATTRIBUÉ DEUX CONTRATS À FM CONWAY POUR LES SERVICES D'ENTRETIEN DES ROUTES, LES TRAVAUX PLANIFIÉS ET LES TRAVAUX D’URGENCE
* LES CONTRATS DE BROMLEY SONT ÉVALUÉS À ENVIRON 7 MILLIONS DE LIVRES STERLING PAR AN
* LES CONTRATS DE BROMLEY ONT UNE DURÉE INITIALE DE SIX ANS, AVEC LA POSSIBILITÉ DE PROLONGER JUSQU'À QUATRE ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Texte original https://tinyurl.com/3wdsp3d3 Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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