Vinci remporte plusieurs contrats dans le Grand Londres

Le groupe de construction et de concessions s'est vu adjugé trois contrats de long terme par les "boroughs" de Westminster et de Bromley, pour une valeur totale de près de 70 millions d'euros par an.

L'un de ces accords englobe notamment la conception, la construction, l'inspection et la maintenance des infrastructures routières publiques de Westminster, y compris les chaussées, les passages piétons, l'éclairage public, le drainage, les ponts et les structures. Le montant est d'environ 60 millions d'euros par an, pour une durée initiale de huit ans et demi.

Le second accord comprend deux contrats pour les services d'entretien des routes, les travaux planifiés et les travaux d'urgence. Ils sont évalués à environ 8 millions d'euros par an au total, pour une durée initiale de six ans, avec la possibilité de prolonger jusqu'à quatre année supplémentaires.

La société FM Conway se chargera de la réalisation de ces contrats. Il s'agit d'une filiale de Vinci Construction au Royaume-Unis, acquise au début de l'année 2025.