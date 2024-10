Vinci remporte le contrat d’extension d’une ligne du métro de Chicago

AOF - EN SAVOIR PLUS

La mise en service de cette extension de la Red Line est prévue pour 2030. Environ 100 000 habitants supplémentaires auront accès à un service de transport en commun décarboné, réduisant de manière significative leur temps de transport pour se rendre notamment dans le centre de la ville. À horizon 2040, la fréquentation de la ligne est estimée à plus de 40 000 trajets par jour.

Cette extension vise à desservir les communautés défavorisées du Far South Side de Chicago.

(AOF) - L’Autorité des transports de Chicago a retenu le groupement d’entreprises constitué de Vinci Construction Grands Projets (40%) et de Walsh Construction Company basée à Chicago (60%) pour réaliser l’extension de la Red Line du métro. Ce contrat, d’une valeur de 2,78 milliards de dollars (2,49 milliards d’euros), recouvre la conception et la construction de 9 km d’extension de la ligne dont 6,4 km de section aérienne. Il s’y ajoute la réalisation de quatre nouvelles stations, entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.

