Vinci : rechute de -4% sous les 106,3E

(CercleFinance.com) - Vinci rechute de -4% sous les 106E et enfonce le support des 106,3E du 31 mai (et ex-zénith du 31 mars).

La consolidation devrait se poursuivre en direction du support des 101,35E du 24 mars, éventuellement jusque vers 99,7E, le plancher intraday du 15 mars.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris -3.98%