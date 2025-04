Vinci: placement complémentaire d'obligations convertibles information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - Vinci annonce avoir procédé à un placement complémentaire d'obligations convertibles d'un montant de 150 millions d'euros, opération non dilutive en raison de l'achat simultané par le groupe d'options d'achat miroir sur ses propres actions.



Compte tenu de la demande des investisseurs, la taille initiale de l'émission de 125 millions d'euros a été portée à 150 millions. Son produit net a pour objet de financer les besoins généraux du groupe de BTP et l'achat des nouvelles options.



Ces nouvelles obligations présenteront les mêmes conditions (à l'exception du prix d'émission) que les obligations convertibles non dilutives à échéance le 18 février 2030 d'un montant nominal de 400 millions d'euros émises le 18 février 2025



Par ailleurs, Vinci fait part de la signature, avec l'École nationale des ponts et chaussées (ENPC) d'un partenariat stratégique visant à 'développer les compétences et les innovations nécessaires pour relever les défis de la transition écologique'.





