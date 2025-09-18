Vinci participera à l'électrification du projet Rail Baltica pour 885 millions d'euros

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Cobra IS, la filiale de services à l'énergie du groupe Vinci , a remporté en consortium avec le groupe espagnol Elecnor le contrat d'électrification du projet Rail Baltica, le plus grand de voies ferrées d'Europe, pour un montant total de 1,77 milliard d'euros, a-t-il annoncé jeudi.

La part de Cobra IS s'élève à 885 millions d'euros, a précisé le groupe. Les travaux portent sur l'électrification de 870 kilomètres de voies ferrées d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie.

"Il s'agit du plus grand projet d'électrification de voies ferrées d'Europe, qui permettra au réseau balte d'être interconnecté avec le reste du réseau européen", a souligné le géant français du BTP et des services à l'énergie.

"Lors de la signature du contrat, les représentants politiques de l'Union européenne et des pays baltes ont souligné l'importance d'un réseau unifié et interopérable pour garantir la qualité et la fluidité du trafic de passagers et de marchandises", a-t-il ajouté.

Les travaux se dérouleront en deux phases. La première, d'un montant d'environ 950 millions d'euros, doit démarrer le 1er octobre 2025 et s'achever en 2030.