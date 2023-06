Vinci: obtient un contrat de 300 ME auprès d'INELFE information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 09:17

(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que le groupement composé de Vinci Energies, Vinci Construction et Hitachi Energy (mandataire) s'est vu attribuer un contrat de conception/construction de deux stations terrestres de conversion d'énergie électrique.



Ce contrat a été attribué par INELFE (Interconnexion Électrique France-Espagne) - entreprise commune associant les gestionnaires des réseaux de transport d'électricité espagnol (Red Eléctrica) et français (RTE) en charge de la construction et de la mise en service de toutes les connexions transfrontalières entre les deux pays.



Situées en France et en Espagne, ces stations transformeront le courant alternatif des réseaux électriques en courant continu et permettront l'échange d'énergie entre les deux pays avec une capacité cumulée de 2 GW.





Vinci aura pour un montant d'environ 300 millions d'euros la responsabilité de la conception et de la réalisation des travaux de génie civil et électrique des stations.



La livraison de ces stations est attendue en 2028.