Vinci obtient le renouvellement du contrat de services routiers du Hertfordshire (GB)

Vinci SA SGEF.PA :
* VINCI - OBTIENT LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT PLURIANNUEL DE SERVICES ROUTIERS DU HERTFORDSHIRE AU ROYAUME-UNI
* VINCI - ENTRETIEN DE PLUS DE 5 000 KM DE ROUTES ET D'ACCOTEMENTS DANS LE NORD DE LONDRES
* VINCI - CONTRAT SUR SEPT ANS, AVEC PROLONGATIONS POSSIBLES JUSQU'EN 2046
* VINCI - VALEUR D'AU MOINS 65 MILLIONS D'EUROS PAR AN (55 MILLIONS DE LIVRES STERLING)
* VINCI - CE NOUVEAU CONTRAT PRENDRA EFFET LE 1(ER) OCTOBRE 2025
Texte original nGNE9rhcx4 Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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