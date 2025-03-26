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Vinci obtient le renouvellement du contrat de services routiers du Hertfordshire (GB)
information fournie par Reuters 26/03/2025 à 17:50

Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI - OBTIENT LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT PLURIANNUEL DE SERVICES ROUTIERS DU HERTFORDSHIRE AU ROYAUME-UNI

* VINCI - ENTRETIEN DE PLUS DE 5 000 KM DE ROUTES ET D'ACCOTEMENTS DANS LE NORD DE LONDRES

* VINCI - CONTRAT SUR SEPT ANS, AVEC PROLONGATIONS POSSIBLES JUSQU'EN 2046

* VINCI - VALEUR D'AU MOINS 65 MILLIONS D'EUROS PAR AN (55 MILLIONS DE LIVRES STERLING)

* VINCI - CE NOUVEAU CONTRAT PRENDRA EFFET LE 1(ER) OCTOBRE 2025

Texte original nGNE9rhcx4 Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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