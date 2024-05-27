Vinci obtient le renouvellement du contrat d'entretien des routes au Royaume-Uni

Vinci SA SGEF.PA :
* VINCI OBTIENT LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN ET D'AMÉLIORATION DES ROUTES DE MILTON KEYNES AU ROYAUME-UNI
* UN CONTRAT D'ENVIRON 230 MILLIONS D'EUROS (200 MILLIONS DE LIVRES STERLING) SUR HUIT ANS AVEC UNE OPTION DE PROLONGATION DE QUATRE ANS SUPPLÉMENTAIRES
* NOUVEAU CONTRAT PRENDRA EFFET EN SEPTEMBRE 2024
* COMPREND TOUS LES TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT ET CYCLIQUE DES ROUTES, LES INSPECTIONS DE SÉCURITÉ, LES INTERVENTIONS D'URGENCE AINSI QUE DIVERSES AMÉLIORATIONS ROUTIÈRES
Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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