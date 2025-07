VINCI: nomme Thierry Mirville directeur financier adjoint information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 18:05









(CercleFinance.com) - VINCI annonce que Thierry Mirville rejoindra sa direction financière le 1er octobre 2025 en tant que directeur financier adjoint.



Il exercera ses fonctions sous la responsabilité de Christian Labeyrie, directeur général adjoint et directeur financier du groupe.



Cette nomination anticipe le départ à la retraite de Christian Labeyrie prévu en 2026.



Thierry Mirville a débuté chez GTIE en 1991, avant de devenir directeur financier de VINCI Energies Deutschland en 2003 puis de VINCI Energies en 2006. En 2018, il a intégré VINCI SA pour piloter la trésorerie, les financements et la fiscalité, puis a été nommé en 2021 directeur financier du pôle VINCI Construction.





Valeurs associées VINCI 125,8000 EUR Euronext Paris -0,28%