Vinci négocie la concession d'une liaison autoroutière A154 - A120
Le projet consiste à développer, en Eure-et-Loir, un nouvel axe autoroutier de 97 km qui complétera le corridor Rouen-Orléans. Il permettra de contourner l'Île-de-France par l'Ouest et améliorera la desserte du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
Cette nouvelle infrastructure sécurisée offrira une desserte continue et rapide sur un axe aujourd'hui fragmenté, permettra d'améliorer le cadre de vie et la sécurité des habitants, et soutiendra la desserte économique du Centre-Val de Loire.
Dans le cadre d'un contrat de concession d'une durée de 35 ans, Vinci Autoroutes sera en charge de la conduite de ce projet, de son financement puis de son exploitation. Vinci Construction assurera sa conception et sa construction.
Le projet sera développé avec une attention particulière portée à la performance environnementale. La signature du contrat de concession, soumise à l'approbation des autorités compétentes, est attendue à l'automne 2026.
Valeurs associées
|140,100 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
