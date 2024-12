Vinci: mise en service d'une autoroute en République tchèque information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 18:30









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir qu'une autoroute (baptisée D4) a été mise en service en République tchèque dans le cadre d'un partenariat public-privé de 28 ans, représentant un investissement d'environ 530 millions d'euros.



Réalisé en moins de quatre ans, le projet comprend 32 km de construction neuve et la réhabilitation de 16 km de routes existantes.



Vinci Construction a mobilisé jusqu'à 1 600 compagnons, tandis que la maintenance sera assurée par Vinci Highways pour 24 ans.



Le chantier a intégré des solutions environnementales, avec recyclage des matériaux, production solaire et aménagements pour la faune.



La D4 améliore la mobilité entre Bohême du Sud et les axes vers l'Allemagne et l'Autriche, souligne Vinci.





