Vinci : menace le support oblique des 117E
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 18:49
Le titre menace à présent le support oblique des 117E issu du plancher des 113E établi il y a 2 mois (8% repris, cela démontre à quel point les acheteurs se montrent peu déterminés) et le retracement du récent plus bas serait un moindre mal, dans l'hypothèse d'un nouvel épisode correctif... qui pourrait se prolonger en direction des 107E, plancher annuel du 7 avril.
Valeurs associées
|116,6000 EUR
|Euronext Paris
|-3,12%
A lire aussi
-
Par Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions "Malgré les divergences d'opinion au sein de la Fed, une baisse des taux demain ne fait aucun doute. Le marché a déjà pleinement intégré cette baisse, et Powell semble presque ... Lire la suite
-
Le président Emmanuel Macron a confirmé mercredi à Saint-Malo son intention de faire interdire les réseaux sociaux avant "15 ou 16 ans", grâce à un projet de loi déposé "dès janvier". Lors d'une étape en Bretagne dans son tour de France sur la régulation des réseaux ... Lire la suite
-
La mise en service des nouvelles rames de TGV en France interviendra seulement début juillet, soit avec deux ans de retard par rapport à l'objectif initial de la SNCF, qui va étrenner ses nouveaux trains sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, soumis à une concurrence ... Lire la suite
-
Le président de la Réserve fédérale américaine devrait s'exprimer ce mercredi à 20h30 (heure de Paris), après l'annonce de la décision de politique monétaire. Les marchés anticiperaient une baisse des taux de 25 points de base, mais Jerome Powell pourrait adopter ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer