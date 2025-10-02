 Aller au contenu principal
Vinci mandate un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 10:08

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, Vinci annonce avoir signé le 1er octobre une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement (PSI), dans la limite de 600 millions d'euros.

Selon les termes de la convention, valable de ce 2 octobre au 24 décembre 2025 au plus tard, le groupe donne mandat au PSI d'acquérir pour son compte des actions, à un prix d'achat ne pouvant excéder celui fixé par son assemblée générale mixte.

