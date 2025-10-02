Vinci mandate un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 10:08
Selon les termes de la convention, valable de ce 2 octobre au 24 décembre 2025 au plus tard, le groupe donne mandat au PSI d'acquérir pour son compte des actions, à un prix d'achat ne pouvant excéder celui fixé par son assemblée générale mixte.
