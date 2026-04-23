Vinci maintient ses perspectives 2026 après un début d'année solide
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 18:20
Les prises de commandes restent bien orientées et le carnet atteint un niveau record à 74,9 milliards d'euros, offrant une solide visibilité au groupe.
Vinci affiche par ailleurs une situation financière robuste, avec un endettement en baisse sur un an et une liquidité élevée.
Fort d'un début d'année solide, la société a confirmé ses perspectives pour 2026. Le groupe souligne toutefois qu'il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de la crise au Moyen-Orient.
Au-delà des incertitudes à court terme, Vinci estime que ces tensions pourraient renforcer les besoins d'investissements dans les infrastructures, notamment dans l'électrification et la digitalisation, portés par des enjeux de souveraineté.
Le groupe compte s'appuyer sur son organisation décentralisée et son expertise pour tirer parti de ces tendances de long terme.
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