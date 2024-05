Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: léger recul du trafic autoroutier en avril information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que le trafic sur ses concessions autoroutières a diminué de 1,5% au mois d'avril 2024 en comparaison annuelle, une baisse de 2,8% pour les véhicules légers ayant été en partie compensée par une augmentation de 6,7% pour les poids lourds.



Le trafic a été impacté par un effet calendaire défavorable pour les véhicules légers (début du week-end de Pâques en mars cette année au lieu d'avril en 2023), mais favorable pour les poids lourds (jours ouvrés supplémentaires par rapport à avril 2023).



Concernant ses concessions aéroportuaires, Vinci revendique une hausse de 6,3% du trafic passagers et une augmentation de 5% des mouvements commerciaux (ATM) le mois dernier par rapport à avril 2023 (-1,4% et -5,7% respectivement par rapport à avril 2019).





