Vinci lance une augmentation de capital réservée à ses salariés en France
Le Conseil d'administration de Vinci a fixé, le 15 octobre 2025, les modalités d'une augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe en France.
Cette opération s'appuie sur la 25e résolution de l'assemblée générale mixte du 17 avril 2025. Le prix d'émission a été arrêté à 111,27 euros, soit une décote de 5% par rapport à la moyenne des cours des 20 séances précédant la réunion du Conseil.
La période de souscription se tiendra du 1er janvier au 30 avril 2026 par l'intermédiaire du Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) "Castor Relais 2026/1".
Le volume final de l'émission sera déterminé par le niveau de participation, dans la limite d'un plafond global de 1,5% du capital social pour l'ensemble des dispositifs d'actionnariat salarié. Les actions nouvelles, qui porteront jouissance du 1er janvier 2026, seront admises aux négociations sur Euronext Paris dès leur création fin mai 2026.
Le titre a signé une progression de près de 0,5% aujourd'hui ce qui le rapproche d'un gain de 21% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|120,4500 EUR
|Euronext Paris
|+0,46%
