Vinci: hausse de 4,8% du CA consolidé au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Vinci publie un chiffre d'affaires consolidé de 15,7 milliards d'euros au titre du 1er trimestre 2024, en hausse de 4,8 % (croissance organique : +4,2%) par rapport à la même période un an plus tôt.



En données comparables, l'activité Cobras IS progresse de 7,6% devant l'activité Concessions (+5,3%), Vinci Energies (+3,8%) et Vinci Construction (+3,8%). Seule l'activité Immobilier est en contraction, à -16,1%.



Vinci fait par ailleurs part d'un carnet de commandes en hausse de 11%, à 66,7 milliards d'euros, porté par des prises de commandes en hausse de 19%, à 18,5 milliards d'euros.



Dans ce contexte, Vinci confirme ses perspectives 2024, envisageant une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires, toutefois moindre que celle réalisée en 2023.



Si la société évoque la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance décidée par le gouvernement français (dont le montant est estimé à environ 280 millions d'euros), Vinci estime que le résultat net en 2024 pourrait être 'proche du niveau atteint en 2023'.







