Vinci: hausse de 3,7% du trafic autoroutes en août

(CercleFinance.com) - Le trafic autoroutes est en hausse de 3,7% en août 2024 et en cumul à fin août (8 mois) le trafic est en baisse de 0,5%.



En cumul sur juillet et août, le trafic affiche une légère hausse par rapport à 2023 (+0,4 % dont véhicules légers +0,2 % et poids lourds +1,9 %), permettant de limiter la baisse du trafic depuis le début de l'année.



Le trafic passagers de Vinci Airports a affiché - dans la continuité de juillet - une bonne dynamique d'ensemble en août, reflétant une demande estivale soutenue. Au global, il progresse en août de plus de 6 % par rapport à l'année dernière et de 3 % par rapport à 2019.





Valeurs associées VINCI 110,35 EUR Euronext Paris -0,23%