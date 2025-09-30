Vinci gagne un contrat autoroutier en Nouvelle-Zélande
Dénommé ?2NL et s'inscrivant dans le programme Wellington Northern Corridor, ce tronçon reliera les villes d'?taki et de Levin sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Il permettra une réduction des temps de trajet et détournera le trafic poids lourds des centres urbains.
Les travaux, d'une valeur d'environ 120 millions d'euros (237 millions de dollars néo-zélandais) en quote-part Vinci, débuteront au dernier trimestre 2025 et se termineront fin 2029. Ils comprennent le terrassement de 1,8 million de m³ et la construction de 37 ouvrages hydrauliques.
