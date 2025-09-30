 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 862,16
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vinci gagne un contrat autoroutier en Nouvelle-Zélande
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 09:45

Vinci annonce que sa filiale néo-zélandaise HEB Construction, dans le cadre d'un groupement aux côtés de Fulton Hogan, WSP et Aurecon, s'est vu attribuer la réalisation d'un tronçon de 12 kilomètres d'une nouvelle autoroute à quatre voies (State Highway 1).

Dénommé ?2NL et s'inscrivant dans le programme Wellington Northern Corridor, ce tronçon reliera les villes d'?taki et de Levin sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Il permettra une réduction des temps de trajet et détournera le trafic poids lourds des centres urbains.

Les travaux, d'une valeur d'environ 120 millions d'euros (237 millions de dollars néo-zélandais) en quote-part Vinci, débuteront au dernier trimestre 2025 et se termineront fin 2029. Ils comprennent le terrassement de 1,8 million de m³ et la construction de 37 ouvrages hydrauliques.

Valeurs associées

VINCI
117,1500 EUR Euronext Paris +0,73%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank