Vinci finalise l'acquisition de l'allemand All For One

Vinci SA SGEF.PA :
* FINALISE L'ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ ALLEMANDE ALL FOR ONE
* DÉTIENT DÉSORMAIS 87,33 % DES ACTIONS DE ALL FOR ONE
Texte original https://tinyurl.com/48dx5w4a
Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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