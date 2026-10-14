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Vinci finalise l'acquisition de l'allemand All For One
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 17:49

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Vinci SA SGEF.PA :

* FINALISE L'ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ ALLEMANDE ALL FOR ONE

* DÉTIENT DÉSORMAIS 87,33 % DES ACTIONS DE ALL FOR ONE

Texte original https://tinyurl.com/48dx5w4a

Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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