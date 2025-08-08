Vinci finalise accord avec ACS sur acquisition de Cobra IS
08/08/2025
Les deux groupes renoncent à créer la coentreprise initialement prévue pour développer et exploiter de nouveaux projets d'énergies renouvelables.
Vinci précise que cet accord n'aura pas d'impact significatif sur ses comptes, les effets ayant déjà été intégrés.
La valeur totale de l'acquisition, incluant trésorerie et ajustements, atteint 5,3 MdEUR, dont 4,6 MdEUR de valeur d'entreprise.
Valeurs associées
|123,6500 EUR
|Euronext Paris
|+0,69%
