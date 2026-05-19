Vinci fait l'acquisition de Modern Group of Companies au Canada

Le groupe de construction et de concessions va se renforcer dans l'est du Canada avec le rachat de Modern Group of Companies, une société fondée en 1945 et ancrée dans la grande région de Moncton, dans la province du Nouveau-Brunswick, l'une des zones urbaines à la croissance la plus soutenue du pays.

Modern Group of Companies est spécialisée dans les travaux routiers et le génie civil et profite d'une intégration verticale en exploitant deux carrières de granulats et en produisant des enrobés bitumineux. En 2025, elle a généré un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros.

Pour Vinci, cette acquisition apporte une parfaite complémentarité géographique et opérationnelle avec la société Northern Construction, qui a rejoint le groupe en 2022, et est également active dans les travaux routiers et la production de granulats et d'enrobés bitumineux dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse.