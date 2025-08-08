 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 751,00
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

VINCI et ACS signent un accord définitif sur l’acquisition de Cobra IS
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 17:49

Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI ET ACS SIGNENT UN ACCORD FINAL POUR L'ACQUISITION DE COBRA IS

* FIN DE L'ACCORD ENTRE VINCI ET ACS RELATIF À LA CRÉATION D'UNE JV COMMUNE DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

* PAS D'IMPACT NOTABLE SUR LES COMPTES DE VINCI

* LA LIMITE D'UN PLAFOND DE 600 MILLIONS D'EUROS

Texte original nGNE6909xY Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

VINCI
123,6500 EUR Euronext Paris +0,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en ordre dispersé au terme d'une semaine chargée
    information fournie par Reuters 08.08.2025 18:33 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, alors qu'une semaine riche en résultats financiers et animée par l'entrée en vigueur de droits américains touche à sa fin, les investisseurs analysant aussi les dernières nouvelles concernant ... Lire la suite

  • Incendie dans l'Aude: des villages entourés d'une végétation noircie
    Incendie dans l'Aude: des villages entourés d'une végétation noircie
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:33 

    Images du paysage recouvert de cendres et de végétation noircie sur les routes autour des villages de Jonquières ou Coustouges, dans le département de l'Aude où les pompiers ont fixé l'incendie géant.

  • Un ancien hôtel s'effondre à Amiens
    Un ancien hôtel s'effondre à Amiens
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:32 

    Un ancien hôtel s'est effondré dans le centre-ville d'Amiens pour des raisons encore inconnues. Aucune victime n'est à déplorer à ce stade, selon les pompiers et la préfecture.

  • A la prison de Seysses, les détenus face à la chaleur étouffante
    A la prison de Seysses, les détenus face à la chaleur étouffante
    information fournie par AFP Video 08.08.2025 18:32 

    Au centre pénitentiaire surpeuplé de Seysses, près de Toulouse, les détenus font face à une chaleur étouffante, alors qu’une alerte orange à la canicule est annoncée dans la région.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank