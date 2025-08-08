VINCI et ACS signent un accord définitif sur l’acquisition de Cobra IS

Vinci SA SGEF.PA :
* VINCI ET ACS SIGNENT UN ACCORD FINAL POUR L'ACQUISITION DE COBRA IS
* FIN DE L'ACCORD ENTRE VINCI ET ACS RELATIF À LA CRÉATION D'UNE JV COMMUNE DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
* PAS D'IMPACT NOTABLE SUR LES COMPTES DE VINCI
* LA LIMITE D'UN PLAFOND DE 600 MILLIONS D'EUROS
