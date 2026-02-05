 Aller au contenu principal
Vinci, Equasens, Wallix... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 05/02/2026 à 18:29

(AOF) - Ayvens

L'ex-ALD Leaseplan, spécialiste de la location longue durée de véhicules, précisera ses résultats annuels.

Equasens

Equasens a dévoilé une solide performance commerciale en 2025 avec un revenu annuel récurrent de 108 millions d'euros (+8,8% en publié), et un chiffre d'affaires annuel de 236,5 MEUR (+9,1% en publié).

GTT

GTT annonce avoir reçu, au début de l'année 2026, une commande du chantier naval Jiangnan portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, pour le compte de l'armateur singapourien Eastern Pacific Shipping (EPS).

NRJ Group

Sur l'ensemble de l'année 2025, NRJ Group a vu ses revenus reculer de 3,1%, à 338,6 millions d'euros, après avoir connu un quatrième trimestre décevant.

Paref

Le groupe annonce la réalisation de la cession de sa filiale SOLIA Paref au groupe RYZE (anciennement YARD REAAS), leader italien dans le domaine du conseil immobilier et de la gestion intégrée de services immobiliers.

Société Générale

Le groupe bancaire dévoilera ses résultats annuels.

Vinci

Le groupe Vinci a annoncé un résultat net en légère progression pour l'exercice 2025 malgré une surtaxe fiscale exceptionnelle en France, tout en atteignant un niveau record de génération de cash-flow libre (FCF).

Wallix

Le spécialiste des solutions de cybersécurité a vu son revenu mensuel récurrent (MRR) progresser de 29,1% au 31 décembre 2025, confirmant une dynamique commerciale soutenue.

