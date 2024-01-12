Vinci Energies signe un contrat de 200 millions d'euros au Sénégal

Vinci SA SGEF.PA :
* VINCI RÉALISERA UN ENSEMBLE D’INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES AU SÉNÉGAL
* 1 350 KM DE LIGNES DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ ET 8 POSTES DE TRANSFORMATION EN TRÈS HAUTE TENSION
* UN CONTRAT DE 200 MILLIONS D’EUROS
* TROIS ANS DE TRAVAUX
* VINCI ENERGIES A SIGNÉ AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE D’ÉLECTRICITÉ DU SÉNÉGAL (SENELEC) UN CONTRAT DE EUR 200 MLNS POUR LA RÉALISATION D’UN ENSEMBLE D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
* SON FINANCEMENT BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DES AUTORITÉS FRANÇAISES
* CE PROJET S’INTÈGRE AU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE SÉNÉGALAIS, AFIN DE RENFORCER LA CAPACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU PAYS À HORIZON 2026
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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