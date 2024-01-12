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Vinci Energies signe un contrat de 200 millions d'euros au Sénégal
information fournie par Reuters12/01/2024 à 09:51

Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI RÉALISERA UN ENSEMBLE D’INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES AU SÉNÉGAL

* 1 350 KM DE LIGNES DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ ET 8 POSTES DE TRANSFORMATION EN TRÈS HAUTE TENSION

* UN CONTRAT DE 200 MILLIONS D’EUROS

* TROIS ANS DE TRAVAUX

* VINCI ENERGIES A SIGNÉ AVEC LA SOCIÉTÉ NATIONALE D’ÉLECTRICITÉ DU SÉNÉGAL (SENELEC) UN CONTRAT DE EUR 200 MLNS POUR LA RÉALISATION D’UN ENSEMBLE D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

* SON FINANCEMENT BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DES AUTORITÉS FRANÇAISES

* CE PROJET S’INTÈGRE AU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE SÉNÉGALAIS, AFIN DE RENFORCER LA CAPACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU PAYS À HORIZON 2026

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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