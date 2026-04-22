Vinci Energies signe un contrat de 192 ME en Guinée
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 17:54
Le contrat porte sur la réalisation d'un ensemble d'infrastructures de production et de transport d'électricité.
D'une durée de deux ans et demi, les travaux mobiliseront plus de 600 personnes. Le travaux comprennent la construction d'une centrale solaire 50 MWc, de 350 km lignes de transport d'électricité (225 kV) et de deux postes de transformation en très haute tension.
Ce projet s'intègre dans le programme de développement des infrastructures électriques de Guinée, dont l'objectif est de renforcer la souveraineté énergétique du pays en y intégrant la production d'énergie renouvelable.
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