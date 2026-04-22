 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vinci Energies signe un contrat de 192 ME en Guinée
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 17:54

Vinci Energies annonce la signature d'un contrat de 192 millions d'euros avec le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Économie et des Finances de Guinée.

Le contrat porte sur la réalisation d'un ensemble d'infrastructures de production et de transport d'électricité.

D'une durée de deux ans et demi, les travaux mobiliseront plus de 600 personnes. Le travaux comprennent la construction d'une centrale solaire 50 MWc, de 350 km lignes de transport d'électricité (225 kV) et de deux postes de transformation en très haute tension.

Ce projet s'intègre dans le programme de développement des infrastructures électriques de Guinée, dont l'objectif est de renforcer la souveraineté énergétique du pays en y intégrant la production d'énergie renouvelable.

Valeurs associées

VINCI
130,7500 EUR Euronext Paris -2,17%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank