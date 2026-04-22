Vinci Energies signe contrat de 192 millions € pour infrastructures électriques en Guinée

* Vinci Energies signe contrat de 192 millions EUR avec ministères guinéens Énergie, Économie et Finances pour construire infrastructures de production et de transport d’électricité. * Programme comprend centrale solaire de 50 MWp, 350 km de lignes à 225 kV, deux postes de transformation très haute tension. * Durée des travaux annoncée à 2,5 ans, mobilisation de plus de 600 personnes. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Vinci SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604221145OMX_____CNEWS_EN_GNW1001177349_en) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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