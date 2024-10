Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci Energies: renforce sa présence aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce l'acquisition de RH Marine Netherlands (RH Marine) et de Bakker Sliedrecht Electro Industrie (Bakker Sliedrecht), un ensemble de deux entreprises spécialisées dans le secteur maritime.



RH Marine est un intégrateur de systèmes électriques et de systèmes d'automatisation pour le secteur maritime.



Bakker Sliedrecht est un intégrateur spécialisé dans la conception, l'installation et la maintenance de systèmes électriques embarqués ainsi que d'infrastructures électriques à terre pour le secteur nautique, du dragage et de l'offshore, ainsi que d'infrastructures électriques à terre.



'En rejoignant le réseau d'entreprises de Vinci Energies, RH Marine et Bakker Sliedrecht contribuent à enrichir l'offre du pôle sur le marché des services à l'industrie et à renforcer sa présence aux Pays-Bas' indique le groupe.





