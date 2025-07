VINCI Energies: regroupe ses activités thermiques sous la marque UBBAK information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 12:08









(CercleFinance.com) -













VINCI Energies annonce que ses entreprises spécialisées dans la production de froid, de chaud et le traitement d'air pour applications process (comme CEF Nord, Paumier ou Froid 14) opèrent désormais sous une seule marque : UBBAK.



Ce regroupement concerne 20 entités et plus de 700 collaborateurs, visant à renforcer la lisibilité et la cohérence de son offre. Nicolas Godefroy, Directeur Développement UBBAK, souligne que cette organisation plus alignée doit ' apporter une réponse fiable, sobre et durable à chacun de nos clients '.



La nouvelle marque promet d'aider chaque client à concilier exigences techniques, efficacité énergétique et réduction de l'empreinte environnementale, en couvrant toutes les étapes, de l'estimation des besoins à la maintenance, en intégrant des solutions innovantes comme les pompes à chaleur très haute température et des contrats de performance énergétique.































Valeurs associées VINCI 125,9500 EUR Euronext Paris -0,16%