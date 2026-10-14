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Vinci Energies finalise l'acquisition de l'allemand All for One
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 17:52

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La filiale du groupe Vinci a annoncé avoir finalisé l'acquisition de la société allemande All for One Group SE. A l'issue de l'offre publique d'achat volontaire lancée en juillet dernier, elle détient désormais 87,33% du capital de l'entreprise.

Basée près de Stuttgart, All for One est spécialisée dans l'intégration et la maintenance d'applications professionnelles. Forte de 3 000 collaborateurs, la société compte plus de 4 500 clients, principalement en Allemagne, mais également en Autriche, en Suisse et en Pologne. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros au cours de l'exercice 2025.

Cette acquisition permet à Vinci Energies, à travers sa marque Axians, de renforcer sa présence sur le marché en forte croissance des services aux infrastructures numériques, notamment dans les applications professionnelles, le cloud, l'analyse de données et l'intelligence artificielle.

L'opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à tirer parti de l'accélération de la transformation numérique des entreprises en Europe.

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