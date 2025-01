Vinci Energies: acquisition de Field Service Plus information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce élargir le portefeuille de solutions low-code d'Axians, sa marque dédiée aux ICT, avec l'acquisition de Field Service Plus, spécialiste de la plateforme Mendix.



Créée en 2014 à Harderwijk, aux Pays-Bas, Field Service Plus s'est érigée en spécialiste de l'efficacité opérationnelle des organisations en proposant ses services de terrain dans les secteurs des télécoms, des infrastructures et du génie technique.



L'entreprise génère un chiffre d'affaires de 1,2 ME en fournissant à ses clients des solutions de gestion des communications, de la planification et de la logistique pour les activités quotidiennes des opérateurs techniques sur le terrain.



Avec cette nouvelle acquisition, Vinci Energies renforce son portefeuille d'applications intelligentes d'analyse des données et de développement low-code au sein de la marque Axians, et réaffirme son rôle de partenaire privilégié pour le déploiement de solutions Mendix.





